Все меньше американцев гордятся своим гражданством

Доля жителей Соединенных Штатов, гордящихся тем, что они американцы, сократилась до рекордного минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Gallup.
Согласно исследованию, 45% опрошенных заявили, что «чрезвычайно гордятся» американским гражданством. В прошлом году таковых было 47%. Пиковые же показатели были зафиксированы в 2002 и 2004 годах — 69% и 70%, соответственно. С тех пор, как отмечают аналитики Gallup, ежегодно проводящие такие опросы, доля «чрезвычайно гордых за принадлежность к США» неуклонно снижалась. Всплеск «патриотизма» в начале века эксперты службы объяснили реакцией общества на теракты 11 сентября 2001 года.
«Американская общественность демонстрировала тогда высокий уровень патриотизма и сплотилась вокруг американского правительства», — указывает Gallup. В последние же годы, по оценкам аналитиков, в стране не происходило «значительных национальных событий, способных объединить американцев вокруг флага». Нынешний уровень показателя «американской гордости» сохранится, по их прогнозам, до тех пор, пока Дональд Трамп будет находиться во главе администрации.
«Чрезвычайно гордые» принадлежностью к США преобладают среди пожилых американцев — 63%, среди граждан в возрасте от 18 до 29 лет эта доля составляет лишь 24%, отмечается в исследовании. Существенно расходятся в такой «самооценке» и сторонники Республиканской и Демократической партий — среди первых «гордящихся» оказалось 76%, среди вторых — 22%.
В ходе опроса также выяснилось, что подавляющее большинство американцев — 91% — гордятся достижениями своей страны в области науки, 89% — Вооруженными силами, 85% — американской культурой и искусством. Гордость же за политическую систему в стране испытывают 32% американцев.
Опрос проводился с 3 по 16 июня в преддверии отмечаемого 4 июля главного национального праздника страны — Дня независимости.
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