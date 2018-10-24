Войти
Цену на газ не будут повышать до конца отопительного сезона
энергетика
Цену на газ не будут повышать до конца отопительного сезона
Климкин ожидает от России попыток дестабилизировать Украину перед выборами
позиция
Климкин ожидает от России попыток дестабилизировать Украину перед выборами

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

планы
RSS

Газеты могут обязать печатать часть статей на украинском языке

378
Газеты могут обязать печатать часть статей на украинском языке

В комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики размышляют над вариантами введения языковых квот для печатных изданий в Украине.

Об этом пишет «Голос Украины», отмечая, что после голосования в первом чтении за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного издатели и представители медиа-бизнеса опасаются дискриминации печатной прессы.

Глава комитета свободы слова Виктория Сюмар сказала: «Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий».

«Когда вводились языковые квоты на телевидении и радио, это делалось с очень простой целью — для создания рабочих мест», — пояснила она.

«Украинская песни на радио — это работа и для музыкальных групп, и для студий звукозаписи. На телевидении с введением квот заметно увеличилось количество украиноязычных телепередач, снятых украинцами и в Украине», — отметила Сюмар.

«Это юмористические шоу и познавательные программы, телепрограммы и фильмы. Мы фактически запустили производство украинского кино и сериалов. А это — и актеры, и режиссеры, и авторы сценариев — огромный пласт креативного класса, который получил работу», — продолжила она.

Сюмар опасается, что украинцы, которые привыкли читать на русском, будут покупать российский контрабандный продукт: мол, журналы, глянец и газеты из России могут попадать на наш рынок через восток.

«Мы фактически будем убивать своего родного производителя, а это никому не нужно», — предположила парламентарий.

Читайте также: Новая программа МВФ: что именно пообещала Украина

По мнению Сюмар, читателя надо приучить читать на украинском, а для этого нужен определенный переходный период. И сделать это необходимо так, чтобы и отрасль выжила, и журналисты, верстальщики и редакторы не потеряли работу.

На ее взгляд, можно выделить 2-3 года, в течение которых издание должно перейти на украинский язык, либо же предложить поэтапность: в течение первого года 25% украинского языка, второго — 35%, далее — 50%.

«Очень важен еще один момент. Категорически считаю и буду вносить поправку о том, чтобы оставить языки Европейского Союза. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети или ученые, любой имел возможность читать периодическую прессу на английском, немецком или французском языках», — отметила глава комитета.

квоты, Виктория Сюмар, украинский язык, газета
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 октября 2018
Вторник, 23 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016