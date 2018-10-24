Газеты могут обязать печатать часть статей на украинском языке

В комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики размышляют над вариантами введения языковых квот для печатных изданий в Украине.

Об этом пишет «Голос Украины», отмечая, что после голосования в первом чтении за проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного издатели и представители медиа-бизнеса опасаются дискриминации печатной прессы.

Глава комитета свободы слова Виктория Сюмар сказала: «Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий».

«Когда вводились языковые квоты на телевидении и радио, это делалось с очень простой целью — для создания рабочих мест», — пояснила она.

«Украинская песни на радио — это работа и для музыкальных групп, и для студий звукозаписи. На телевидении с введением квот заметно увеличилось количество украиноязычных телепередач, снятых украинцами и в Украине», — отметила Сюмар.

«Это юмористические шоу и познавательные программы, телепрограммы и фильмы. Мы фактически запустили производство украинского кино и сериалов. А это — и актеры, и режиссеры, и авторы сценариев — огромный пласт креативного класса, который получил работу», — продолжила она.

Сюмар опасается, что украинцы, которые привыкли читать на русском, будут покупать российский контрабандный продукт: мол, журналы, глянец и газеты из России могут попадать на наш рынок через восток.

«Мы фактически будем убивать своего родного производителя, а это никому не нужно», — предположила парламентарий.

По мнению Сюмар, читателя надо приучить читать на украинском, а для этого нужен определенный переходный период. И сделать это необходимо так, чтобы и отрасль выжила, и журналисты, верстальщики и редакторы не потеряли работу.

На ее взгляд, можно выделить 2-3 года, в течение которых издание должно перейти на украинский язык, либо же предложить поэтапность: в течение первого года 25% украинского языка, второго — 35%, далее — 50%.

«Очень важен еще один момент. Категорически считаю и буду вносить поправку о том, чтобы оставить языки Европейского Союза. Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети или ученые, любой имел возможность читать периодическую прессу на английском, немецком или французском языках», — отметила глава комитета.