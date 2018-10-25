Гройсман проехался на поезде в аэропорт «Борисполь»

Їдемо залізничним експресом до аеропорту "Бориспіль". У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Премьер-министр Владимир Гройсман испытывает скоростной поезд из Киева в аэропорт «Борисполь». Об этом он сообщил в Twitter утром 25 октября.

«Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт «Борисполь», — написал глава правительства.

«В феврале — проект, в мае — начало работ, в октябре — тестовый пуск подвижного состава», — подчеркнул он.

«В ноябре начало работы экспресса», — пообещал Гройсман.