Кабмин вернет деньги всем, кто не успел оформить субсидию

Государство возместит расходы на коммунальные услуги тем семьям, которые не успели оформить субсидию до отопительного сезона. Это гарантировано соответствующим постановлением Кабмина № 848, сообщает правительственный портал Тeplo.gov.ua.
Отмечается, что средства возместят, даже если семья подаст документы в ноябре или декабре, и независимо от вида отопления (централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электроотопление).
«В случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона», — говорится в сообщении.
Гражданам напомнили, что для получения субсидии необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах.
Эти документы можно самостоятельно подать в местные управления труда и социальной политики, отправить заказным письмом в органы соцзащиты населения по месту жительства, или отправить через интернет (заполнить заявление и декларацию можно на сайте subsidii.mlsp.gov.ua).
«В течение нескольких недель с момента получения документов социальное учреждение письменно сообщит о решении по поводу оказания помощи и ее размере», — говорится в сообщении.
Размер своей субсидии можно узнать также он-лайн — на сайте subsidii.ioc.gov.ua.
«Если Вам безосновательно отказывают, обращайтесь на правительственную горячую линию 15-45. Обращение будет зафиксировано и отправлено соответствующим структурам для оперативного реагирования», — подытожил правительственный портал.
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