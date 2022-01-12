В Украине может появиться программа «еСубсидии»

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма допускает запуск программы «еСубсидия» с выплатами на карту, которые можно израсходовать лишь на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой «еПоддержка».
«Будем ее (программу „еПоддержка“ — Ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить „еСубсидию“?» — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Он пояснил, что речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.
«Сама „еПоддержка“ будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов», — добавил Ростислав Шурма.
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