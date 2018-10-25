В РФ назвали США тормозом мировой экономики

Вашингтон утратил роль двигателя мировой экономики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин во время выступления на Евразийском экономическом форуме, сообщают российские СМИ.
«США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом», — отметил он.
Сечин также назвал санкционную политику Штатов «казначейскими войнами», которые якобы отличаются двусмысленными формулировками и произволом в применении.
К примеру, по словам главы «Роснефти», санкциям подверглись около трети мировых запасов нефти и пятой части ее добычи. «Это безусловный антирекорд», — заключил он.
Сечин добавил, что в результате американских санкций экономика США потеряла лишь 0,6%, тогда как потери, например, Германии составили 40%. Более того, экономика США выиграла в таких областях, как сланцевая добыча и экспорт вооружения после введения ограничений против России и других стран.
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