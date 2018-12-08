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В Британии составили «черный список» российских олигархов

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В Британии составили «черный список» российских олигархов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила представленный ей список российских бизнесменов и топ-менеджеров, на которых власти намерены оказать давление и которые «должны стать мишенью для британской разведки», пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. В черный список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

«Данные лица были идентифицированы как имеющие чрезвычайно тесные профессиональные и финансовые отношения с президентом Владимиром Путиным. Мы считаем, что они участвуют в сделках Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу российского государства», — рассказал собеседник издания.

«Меры, которые мы намерены принять, должны ограничить им свободу маневра и способность свободно путешествовать и работать в Великобритании, Европе и других странах», — уточнил источник. «Воздействие на этих людей будет важной частью ответа правительства Великобритании на нападение в Солсбери», — пояснил он.

Этот список будет передан британским союзникам в Северной Америке и Европе, уточняет газета.

Бизнесмен Роман Абрамович попал в список, поскольку разведка посчитала его «самым важным финансовым спонсором Владимира Путина», а Дерипаска, считают британские спецслужбы, предоставляет Кремлю финансовую поддержку, а также имеет тесные отношения с разведывательными службами России, в том числе с подразделением военной разведки ГРУ, которое осуществило нападение с применением нервно-паралитического агента в Солсбери.

В отношении Алишера Усманова конкретных обвинений издание не привело. В статье упоминается фраза «Я плюю на тебя, Алексей Навальный» из обращения бизнесмена к основателю Фонда борьбы с коррупцией. Аркадий Ротенберг упоминается как бывший партнер Путина по дзюдо, а Игорь Сечин назван «энергетическим бароном» и «самым могущественным олигархом России».

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Ранее, 5 декабря, Лондон объявил о приостановке программы выдачи «золотых» виз типа Tier 1, которые были рассчитаны на инвесторов, готовых вложить в британскую экономику не менее £2 млн ($2,5 млн). Их давали на три года и четыре месяца с возможностью продлить еще на два года. После этого срока обладатель такой визы мог претендовать на постоянный вид на жительство. В 2017 году власти Великобритании выдали больше тысячи инвесторских виз, и в основном гражданам России и Китая.

Великобритания, Роман Абрамович, олигархи, Олег Дерипаска, Игорь Сечин
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