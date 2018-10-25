Путин заявил о предотвращении 15 терактов с начала года

Президент РФ Владимир Путин сообщил о предотвращении 15 терактов в этом году.

«За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 — терактов», — заявил Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им званий и классных чинов. За этими показателями, подчеркнул глава российского государства, «спасенные жизни людей».

«Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий», — отметил Путин, которого цитирует ТАСС.

Напомним, что сегодня Верховный суд РФ в четверг оставил в силе приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному на восемь лет колонии якобы за подготовку диверсий в Крыму.