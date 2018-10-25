«Газпром» подал на Украину иск в международный арбитраж

«Газпром» оспорил в международном арбитраже решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о многомиллиардном штрафе, сообщила российская компания.

«Сегодня „Газпром“ в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в связи с тем, что Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на „Газпром“ необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины», — говорится в заявлении «Газпрома».

«Данный штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права ПАО „Газпром“, гарантированные соглашением между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года», — аргументирует «Газпром».

«Газпром» просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания намерена продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства.

Напомним, что АМКУ 22 января 2016 года вынес решение о наложении на «Газпром» штрафа в размере 85,966 млрд грн за «нарушение ПАО „Газпром“ экономической конкуренции». «Газпромом» были предприняты меры по оспариванию указанного решения в государственных судах Украины. Однако 11 сентября 2017 года с вынесением Верховным судом Украины решения об отказе «Газпрому» в пересмотре решений нижестоящих судов возможности по обжалованию решения АМКУ в рамках судебной системы Украины были исчерпаны.

21 апреля 2017 года Министерство юстиции Украины инициировало исполнительное производство по принудительному взысканию с «Газпрома» суммы штрафа, пени (аналогичной по размеру штрафу), исполнительного и судебного сборов путем наложения взыскания на активы «Газпрома» на территории Украины. Усилия «Газпрома» по оспариванию этих действий в украинских судах не привели к успеху.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ представляет собой свод процедурных правил, подробно определяющих порядок назначения арбитров и проведения арбитражного разбирательства, включая вынесение решения. Регламент был разработан Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1976 году и пересмотрен в 2010 году. Рассмотрение споров в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ является обычной практикой для инвестиционных арбитражей, приводит справку «Газпром».