Во Франции задержали двух человек, планировавших теракт на Рождество

Во Франции задержаны двое мужчин, планировавших теракт в период рождественских праздников, сообщает телеканал BFMTV в среду со ссылкой на источники, близкие к следствию.

«Они планировали убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Двое мужчин 23-х лет были задержаны 29 ноября в столичном регионе Иль-де-Франс.

Третьего декабря им были предъявлены обвинения, и они были заключены под стражу в рамках предварительного расследования, начатого антитеррористической прокуратурой.