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Суд арестовал замглавы «Ощадбанка»

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Суд арестовал замглавы «Ощадбанка»

Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.

Такое решение было принято в четверг, 25 октября, сообщил «Украинской правде» прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

По его словам, антикоррупционная прокуратура просила суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен, но судья решил назначить альтернативу в 7 миллионов гривен залога.

Мусияка отметил, что в случае внесения этой суммы, на нее будет возложен ряд обязанностей. В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.

Прокурор добавил, что параллельно у разных судей проходят заседания относительно других фигурантов и уже есть решение о двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу. Кого именно, он не уточнил.

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Как сообщалось, по делу о присвоении средств государственного «Ощадбанка» правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.

Ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

В САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с самого нардепа.

Ощадбанк, Ирина Земцова
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