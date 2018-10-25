Суд арестовал замглавы «Ощадбанка»

Соломенский райсуд взял под стражу заместителя председателя правления Ощадбанка Ирину Земцову, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка.
Такое решение было принято в четверг, 25 октября, сообщил «Украинской правде» прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.
По его словам, антикоррупционная прокуратура просила суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен, но судья решил назначить альтернативу в 7 миллионов гривен залога.
Мусияка отметил, что в случае внесения этой суммы, на нее будет возложен ряд обязанностей. В частности, Земцова должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела и прочее.
Прокурор добавил, что параллельно у разных судей проходят заседания относительно других фигурантов и уже есть решение о двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу. Кого именно, он не уточнил.
Как сообщалось, по делу о присвоении средств государственного «Ощадбанка» правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима.
Ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.
В САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с самого нардепа.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016