Руководитель САП предлагает снять неприкосновенность с нардепа Березкина

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий направил в Генпрокуратуру материалы для оформления представления в Верховную Раду на дачу согласия на задержание народного депутата Украины группы «Воля народа» Станислава Березкина, являющегося основателем «Креатив Групп».

«Об „Ощадбанке“... Сегодня, с целью привлечения всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мной подписано и направлено генеральному прокурору представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Березкина Станислава Семеновича по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 и ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины», — написал Холодницкий на своей странице в Facebook в среду.

Напомним, что ранее стало известно о задержании сына нардепа Максима. Всего в деле задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении.

Накануне НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом и его окружением.