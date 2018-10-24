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Сын нардепа задержан за присвоение миллионов «Ощадбанка»

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В деле о присвоении средств государственного «Ощадбанка» правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, не называя имена фигурантов дела.

«Задержали и сообщили о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы „Креатив“ (в то время) приобрел корпоративные права ОАО» Чорноморгидрозализобетон", приобретенные за счет средств банка«, — говорят в прокуратуре.

Всего в деле задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении.

В частности, речь идет о двух действующих и одном бывшем сотруднике банка, в том числе, заместителе председателя правления. По версии следствия, они готовили документацию для выдачи кредита, деньги из которого были присвоены, и скрывали имеющиеся несоответствия и нарушения в документах.

Среди подозреваемых также оценщик, которая предоставила оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки товаров. Банк принял эти права в качестве обеспечения кредита.

Кроме того, сообщение о подозрении вручили 6 экс-работникам группы «Креатив», через которую якобы происходило завладение средствами. В прокуратуре говорят, что главный бухгалтер и еще 5 сотрудников подделали ряд документов и договоров, «непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичной форме».

«Прокурорами САП внесены в суд соответствующие ходатайства по всем подозреваемым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн. грн. в зависимости от роли каждого из участников», — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что в 2013-2014 году бенефициары «Креатива» завладели 20 миллионами долларов «Ощадбанка», что на тот момент составляло 160 миллионов гривен.

Банк якобы безосновательно и в нарушение законодательства заключил с «Креативом» договор на кредит на такую сумму, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более 7 миллионов (или 56 миллионов гривен).

Присвоенные средства вывели на счета белизских и швейцарских офшоров под видом выполнения контрактов на поставку тропического масла, чего в действительности не было.

«В дальнейшем за счет указанных средств тогдашним бенефициарными владельцами группы „Креатив“ на подконтрольную им компанию-нерезидента приобретены корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные нужды», — утверждают в прокуратуре.

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Накануне НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов США государственного банка, организованное народным депутатом.

Правоохранители не назвали имя депутата, однако по данным УП, речь идет про Станислава Березкина. Кроме того, именно Березкин с сыном были основателями холдинга «Креатив», о котором говорит следствие.

В САП пообещали в ближайшее время направить в ГПУ представление на снятие неприкосновенности и с самого нардепа.

Ощадбанк, Креатив, НАБУ, САП, Станислав Березкин, Максим Березкин
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