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Пекин посоветовал Трампу купить китайский телефон

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Пекин посоветовал Трампу купить китайский телефон

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала ложной информацию The New York Times (NYT) о прослушке телефонных разговоров американского президента Дональда Трампа спецслужбами Китая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Она заметила, что подобная статья NYT свидетельствует о том, что издание публикует фейковые новости.

«Если есть опасения по поводу того, что мобильные телефоны Apple прослушиваются, можно перейти на телефоны Huawei», — сказала Хуа Чуньин. Представитель МИДа добавила, что для полной безопасности можно «прекратить использование любых современных гаджетов и разорвать все связи с внешним миром».

Ранее NYT сообщила, что Трамп звонит друзьям со своего незащищенного iPhone, который прослушивают шпионы из России и Китая. По данным издания, Пекин использует полученную информацию, чтобы попытаться повлиять на политику США.

Американский президент прокомментировал заметку в Twitter. «Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько некорректна, что у меня нет времени ее исправлять», — написал он. Трамп добавил, что пользуется только единственным официальным телефоном, причем делает это редко.

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В мае издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп использует два разных iPhone с ограниченными функциями из соображений информационной безопасности. При помощи одного из аппаратов можно только совершать и принимать звонки, второй пригоден лишь для написания постов в Twitter и имеет подписку на ряд новостных сайтов.

В феврале 2018 года руководители ФБР, ЦРУ и АНБ призвали американцев не использовать гаджеты Huawei и еще одной китайской компании ZTE из-за рисков безопасности. Отмечалось, что данные производители связаны с китайскими властями и могут красть информацию. Согласно подписанному Трампом закону об оборонном бюджете США, для нужд ведомств и госструктур запрещено приобретать телекоммуникационное и иное оборудование ряда китайских компаний, в том числе Huawei и ZTE.

Китай, Дональд Трамп
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