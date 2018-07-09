Трамп заподозрил Китай в попытках сорвать сделку между США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в «подрывной работе» по срыву сделки между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
«Я уверен, что Ким Чен Ын с уважением отнесется к условиям подписанного нами договора и, что немаловажно, к нашему рукопожатию. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи. С другой стороны, Китай может оказывать негативное влияние из-за нашей позиции по китайской торговле. Надеюсь, это не так!» — написал Трамп.
I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2018 г.
Напомним, что первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла в Сингапуре 12 июня. Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение о развитии двусторонних отношений и объединении усилий по достижению мира на Корейском полуострове. Ким Чен Ын подтвердил готовность ликвидировать ядерную программу Северной Кореи.
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