Трамп заподозрил Китай в попытках сорвать сделку между США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в «подрывной работе» по срыву сделки между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Я уверен, что Ким Чен Ын с уважением отнесется к условиям подписанного нами договора и, что немаловажно, к нашему рукопожатию. Мы договорились о денуклеаризации Северной Кореи. С другой стороны, Китай может оказывать негативное влияние из-за нашей позиции по китайской торговле. Надеюсь, это не так!» — написал Трамп.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!