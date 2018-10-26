Порошенко похвастался в белорусском Гомеле ростом ВВП

ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,8%. Об этом в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе первого Форума регионов Украины и Белоруссии в Гомеле.

«Мы обеспечиваем экономический рост. Я привел цифры президенту Беларуси Александру Лукашенко, что рост пока что по итогам трех кварталов составляет 3,8%, рост ВВП на Украине», — отметил украинский лидер.

Напомним, что в бюджете на 2019 год, как ранее сообщала и.о. министра финансов Оксана Маркарова, рост ВВП закладывается в размере 3%.