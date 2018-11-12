Порошенко признал, что при нынешних темпах роста у Украины нет перспектив

Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — сказал Порошенко.

Президент признал плохим, но вынужденным решение Кабмина о повышении тарифов на газ для населения.

В то же время, по его мнению, текущее состояние экономики позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций.

Президент отметил, что «это — результат слаженной четырехлетней работы».

«И мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019 году и в 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов. Статистические таблицы без политических страстей, без партийных цветов. Это — статистика. И в этом каждый может убедиться», — заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.