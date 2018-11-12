Порошенко признал, что при нынешних темпах роста у Украины нет перспектив

Темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.
«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — сказал Порошенко.
Президент признал плохим, но вынужденным решение Кабмина о повышении тарифов на газ для населения.
В то же время, по его мнению, текущее состояние экономики позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций.
Президент отметил, что «это — результат слаженной четырехлетней работы».
«И мы бы так и сделали, если бы не должны были в 2019 году и в 2020 году преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов. Статистические таблицы без политических страстей, без партийных цветов. Это — статистика. И в этом каждый может убедиться», — заявил Порошенко.
Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016