В аэропорту Брюсселя массовая отмена рейсов из-за забастовки

Порядка 150 рейсов отменены в воскресенье в брюссельском международном аэропорту в связи с продолжающейся забастовкой грузчиков багажа, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее администрация сообщила, что «в результате остановки работы оператора багажа Aviapartner до 6 утра воскресенья, 28 октября, компания не будет обслуживать никакие рейсы». Однако по состоянию на полдень ситуация кардинальным образом не поменялась, переговоры пока не дали результата.
«Сегодня отменены 150 рейсов из общего числа в 550 запланированных», — сказали в пресс-службе. Накануне были отменены 120 рейсов.
Забастовка сотрудников компании, которая отвечает за погрузку и выгрузка багажа, затронула рейсы авиакомпаний Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA — All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, EasyJet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt, Iberia, KLM, Ryanair, SAS, TUI fly, Tunisair, Turkish Airlines и ряда других, сообщил аэропорт.
Массового скопления пассажиров в терминалах этой ночью не наблюдалось, вылетающим пассажирам предлагается не ждать, а вернуться домой и связаться со своей авиакомпанией через колл-центр.
Забастовщики требуют улучшения условий труда и увеличения финансовых компенсаций, также они не довольны тем, что у них нет точного графика перерывов на обед.
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