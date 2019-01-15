В восьми аэропортах Германии начались забастовки

Сотрудники служб безопасности восьми аэропортов Германии приступили к предупредительным забастовкам. Как сообщило во вторник агентство DPA, стачки проводятся по призыву профсоюза Verdi в Бремене, Гамбурге, Ганновере, Дрездене, Лейпциге, Мюнхене, Эрфурте, а также в крупнейшем в стране авиаузле во Франкфурте-на-Майне.
Забастовки закончатся в разное время — в период с 18:00 до 00:00 по местному времени. По данным Объединения немецких аэропортов, за это время они нарушат планы 220 тыс. пассажиров. Сколько будет отменено рейсов, пока не сообщалось. Известно, что в одном только Франкфурте-на-Майне аннулирована почти половина перелетов — 570 из 1200.
Verdi хочет, чтобы 16 тыс. работников служб безопасности германских аэропортов назначили единую зарплату — по €20 в час. Пока оклад зависит от региона, а также от того, что именно входит в обязанности сотрудника.
На прошлой и на позапрошлой неделе уже прошли забастовки в пяти немецких аэропортах. Было отменено более 500 рейсов, стачки нарушили планы более 110 тыс. пассажиров. Следующий раунд переговоров по зарплате намечен на 23 января.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016