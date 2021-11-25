На Донбассе подобрали места для строительства двух новых аэропортов

Места строительства двух новых аэропортов на Донбассе определены, нужно финальное подтверждение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Аэропорты на востоке. Мы потенциально уже обработали с нашими военными коллегами из армии, из Генерального штаба, где именно можно их строить. Будет один аэропорт на юге, ближе к Мариуполю, но, естественно не в Мариуполе, потому что Мариуполь очень близко находится к линии соприкосновения. И второй аэропорт около городов Краматорск-Славянск, где-то там», — заявил Кубраков на форуме «Большое строительство: авиация и туризм» в четверг.

По словам министра, места строительства будущих аэропортов уже определены и в скором времени будут презентованы.

«Пока ожидаем финального подтверждения от наших военных», — сказал Кубраков.

Он также отметил, что еще один новый аэропорт появится в Мукачево.

«Мы двигаемся быстрее, чем планировали. То есть, есть уже все соответствующие документы на землю. Я надеюсь, что в середине следующего года мы начнем строительство, уже непосредственно взлетно-посадочной полосы около города Мукачево. Это будет главный аэропорт в Закарпатье», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии на государственном уровне стратегического решения о возведении новых аэропортов на подконтрольной Украине части Донбасса и в Закарпатье.