В Великобритании могут запретить еще два российских телеканала

Британский медиарегулятор Ofcom рассматривает возможность принятия мер в отношении не только RT, но и РЕН ТВ и «НТВ Мир» в связи с жалобами на нарушения принципов беспристрастности и достоверности. Об этом сообщила глава Ofcom Шарон Уайт на слушаниях в парламенте.
«Мы рассматриваем их прямо в данный момент», — цитирует ее вещательная корпорация «Би-би-си». В чем именно заключаются претензии к РЕН ТВ и «НТВ Мир», Уайт не уточнила.
В отношении RT Ofcom, по словам Уйат, сейчас ведет «расследования по 10 случаям» предвзятого и неправдивого освещения различных тем, в частности вооруженного конфликта на востоке Украины, ситуации в Сирии, отравления Скрипалей.
Ofcom может начать расследование в том случае, если полагает, что телерадиовещатель или поставщик услуг нарушил положения устава регулятора, условия предоставления лицензии, правила вещания или иные требования Ofcom. Лицензии могут лишить за грубое нарушение кодекса вещания, сказала на слушаниях Уайт.
К небольшим каналам британский медиарегулятор, как подчеркнула Уайт, относится не так строго, как к главным британским вещателям — «Би-би-си», Channel 4, Sky и ITV, — в том числе поскольку доля их аудитории в Великобритании очень мала.
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