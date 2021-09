В Британии выявили масштабную кампанию дезинформации в интересах Кремля

В рамках масштабной операции влияния западные средства массовой информации систематически подвергались манипуляциям для распространения пропаганды и дезинформации в интересах Кремля. К такому выводу пришли эксперты из Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета в британском Уэльсе. Выдержки из их исследования приводит в понедельник, 6 сентября, на своем сайте британская газета The Evening Standard.

По мнению исследователей, разделы с комментариями на порталах этих изданий были буквально оккупированы прокремлевскими троллями, стремившимися манипулировать картиной общественного мнения.

Объектами операции влияния стали 32 СМИ из 16 стран мира, включая британские The Daily Mail, Daily Express и The Times, американские Fox News и The Washington Post, французскую Le Figaro, германские Der Spiegel и Die Welt, а также итальянскую La Stampa.

Команда экспертов выявила 242 истории, в которых в ответ на факты, имеющие отношение к России, были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные высказывания. Затем, по версии исследователей, эти комментарии передавались ряду русскоязычных СМИ, которые использовали их в качестве основы для своих публикаций по неоднозначным темам.

Кампания обострилась в 2018 году, уверены британские эксперты. В последнее время в фокусе ее внимания был, в частности, вывод войск США и Великобритании из Афганистана, пишут они.

Исследование уже прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. По его мнению, "этот доклад подчеркивает угрозу для нашей демократии от дезинформации в интернете, поддерживаемой российским государством".

Ранее, 23 февраля, в пресс-службе Twitter Inc. сообщили, что заблокировали свыше 30 аккаунтов, предположительно связанных с Агентством интернет-исследований - "ольгинской фабрикой троллей". По мнению компании, эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.