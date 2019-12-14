Второго за сутки журналиста НТВ не пустили в Украину

Корреспондент российского телеканала НТВ Александра Тонких в субботу получила отказ во въезде на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении телеканала.

«Поводом для запрета на въезд стало то, что в 2016 году Александра Тонких побывала в Крыму», — уточняется в сообщении на сайте телекомпании. В пятницу вечером во въезде на Украину отказали другому корреспонденту НТВ — Сергею Савину.

Ранее в субботу Госпогранслужба Украины распространила информацию о том, что не пропустила в страну российскую журналистку, так как ее сотрудники установили, что она посещала Крым. Это было признано нарушением порядка въезда на оккупированную территорию.

«Женщина прибыла на Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы», — сообщили в Госпогранслужбе. Имя журналистки в ведомстве не сообщили, но добавили, что ей выдано предписание о запрете пересекать границу страны сроком на три года.

По данным Госпогранслужбы, с начала года выявлено более 5 тыс. фактов нарушения порядка посещения территории Крыма, составлено более 4,2 тыс. административных протоколов.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в «нормандском формате» 9 декабря призвал российских журналистов приехать в Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты российского телеканала «Звезда» были пропущены пограничниками в страну. Однако в пятницу в киевском аэропорту отказали во въезде на территорию Украины съемочной группе российского телеканала НТВ.