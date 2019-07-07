Британия потратит $22,5 млн на борьбу с фейками в Восточной Европе

Великобритания выделит £18 млн ($22,5 млн) за три года на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщается на сайте правительства.
Отмечается, средства будут направлены на «поддержку свободы выражения и независимых голосов в Западных Балканах, чтобы стимулировать формирование сбалансированного независимого контента». Финансирование поможет поддержать «журналистов, работающих в некоторых из самых репрессивных обществ», и усилит борьбу против фейковых новостей.
Как пояснил глава МИД Великобритании Джереми Хант, только 10% населения мира имеет доступ к свободным медиа, а «фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общественность».
Эти средства являются частью программы финансирования борьбы с дезинформацией и поддержки независимых медиа в Восточной Европе и Центральной Азии, которая предполагает выделение £100 млн за пять лет.
Ранее в июле стало известно, что Британия выделит Украине 9 млн ($11,4 млн) на поддержку независимых средств массовой информации. Проект должен укрепить потенциал общества в сфере противодействия дезинформации, а также повысит подотчетность правительства за счет развития независимых источников информации.
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