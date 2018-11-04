Эксперты назвали страны, где лучше всего сохранилась дикая природа

Рейтинг стран по площади территорий и акваторий, не затронутых деятельностью человека, возглавила Россия, сообщает Nature.

Согласно данным составителей рейтинга, в России около 15 миллионов квадратных километров дикой природы: примерно восемь миллионов — суши, остальное — морские акватории.

На втором месте расположилась Канада, на третьем – Австралия. Замкнули пятерку США и Бразилия. Именно на эти страны приходится более 70% всей дикой территории и нетронутых экосистем.

Также в десятку вошли Франция, тихоокеанское государство Кирибати, Китай, Новая Зеландия и Алжир.