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Лукашенко ответил на критику белорусских методов борьбы с вирусом

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Лукашенко ответил на критику белорусских методов борьбы с вирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что путь, который выбрала страна для борьбы с коронавирусом, связан с сохранением советского наследия в медицине, чего не удалось сделать в других странах. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко отметил, что многие критикуют Минск за принятые меры, «не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся». «Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало», — сказал он.

Описывая путь Беларуси, президент пояснил, что был избран метод очаговой борьбы со вспышками коронавируса в отличие от массовых карантинных. Он признал, что это «тяжелый и затратный метод», но заметил, что властям необходимо заботиться и об экономике. «Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что, «чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему». «А систему даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», — сказал он.

В целом, по мнению президента, с коронавирусом в стране справляются успешно. Он указал на ситуацию в Минске, где «уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей».

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии на 17 апреля зафиксировано 4024 случая заражения коронавирусом. 40 жителей страны умерли.

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Президент Беларуси неоднократно критиковал мировое сообщество за излишние, на его взгляд, меры борьбы с пандемией коронавируса и говорил, что угроза заболевания преувеличена. 17 марта, комментируя ситуацию с коронавирусом, Лукашенко предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и для профилактики выпивать водку: «Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе». Ситуацию с коронавирусом он называл массовым психозом, утверждая, что от других болезней гибнет не меньше людей.

Беларусь, Александр Лукашевич, коронавирус
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