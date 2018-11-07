Сенат Италии одобрил «антимиграционный» декрет нового правительства

Верхняя палата (Сенат) итальянского парламента одобрила 163 голосами «за» (59 «против», 19 воздержались) декрет правительства о безопасности.

Как уточняет в среду агентство ANSA, голосование о декрете, в котором содержатся пункты об ужесточении мер в отношении мигрантов, было увязано с выражением доверия кабинету.

К такой формуле обычно прибегают для избежания долгих парламентских обсуждений и возможного внесения поправок. На принятии документа настаивал вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, выступивший его главным разработчиком. Текст подвергался серьезной критике правозащитных организаций и оппозиции за ограничительные меры в области приема мигрантов.

Среди прочего декретом предусмотрено лишение беженца права на политическое убежище в случае совершения им преступления, а также в случае, если он даже ненадолго возвращается на родину. Кроме того, правительство может отнимать гражданство у иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности. Ранее декрет подписал президент Италии Серджо Маттарелла, сопроводив это письмом премьер-министру, в котором напомнил о необходимости соблюдать все международные обязательства Италии, закрепленные в конституции.

Пришедшее к власти в июне правительство Италии в составе партий «Движение «5 звезд» и «Лига» поставило своей задачей добиться пресечения прибытия в страну нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие европейские порты. Оппозиция и идеологические противники лидера «Лиги» Сальвини постоянно обвиняют его в расизме и разжигании ненависти на этнической почве. Декрет о безопасности должен теперь получить одобрение Палаты депутатов.