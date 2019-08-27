Италия и Мальта не приняли немецкое судно Eleonore с беженцами на борту

Власти Италии и Мальты не пустили в свои порты немецкое спасательное судно Eleonore. Мальтийские власти сообщили, что обе страны отказали в приеме кораблю с примерно 100 спасенными мигрантами на борту. Об этом сообщил во вторник, 27 августа, представитель дрезденской неправительственной организации Mission Lifeline Аксель Штайер (Axel Steier), передает DW.

Он сообщил, что спасенные мигранты находятся в удовлетворительном состоянии, но они обезвожены и истощены. По данным организации, финансирующей Eleonore, в настоящее время судно находится в зоне действия морских спасательных служб Мальты. «Если жизни окажутся в опасности и корабль будет терпеть бедствие, за спасение будет отвечать Мальта», — добавил Штайер.

Накануне Mission Lifeline сообщила о спасении в Средиземном море примерно в 50 километрах от побережья Ливии мигрантов, находившихся в поврежденной надувной лодке. По словам владельца и капитана корабля Клауса-Петера Райша (Claus-Peter Reisch), спасательная операция была проведена «буквально в последнюю секунду, так как лодка почти утонула». Капитан попросил правительство ФРГ о содействии в разрешении войти в один из европейских портов.

После того как в конце июня 2018 года ни одна страна Евросоюза в течение нескольких суток не соглашалась принимать немецкое судно Lifeline со спасенными 234 мигрантами из Ливии на борту, оно прибыло в порт Валлетты. Мальтийские власти конфисковали судно, поскольку оно «не принадлежало какому-либо государству». Экипаж утверждал, что Lifeline ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицали это.

Позже на капитана Клауса-Петера Райша завели уголовное дело. Его обвиняли в управлении судном в территориальных водах Мальты без надлежащей лицензии, незаконном пересечении морской границы государства и игнорировании должностных инструкций. В итоге его приговорили на Мальте к штрафу в 10 тысяч евро. В то же время суд признал, что спасение беженцев не являлось для Райша коммерческой деятельностью, а было гуманитарным актом.