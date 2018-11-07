Выборы в США: чем закончилось противостояние республиканцев с демократами

В США завершились так называемые промежуточные выборы, на которых американцы избирали 35 из 100 сенаторов, 36 губернаторов штатов и 435 членов Палаты представителей. Ранее Республиканская партия имела большинство в обеих палатах Конгресса, однако, по результатам голосования, республиканцам удалось сохранить большинство только в верхней палате.

Демократам, чтобы получить преимущество в Сенате, нужно было победить в двух республиканских штатах и не проиграть ни одного своего. Сделать это они не смогли.

Так, в Техасе демократ Бето О'Рурк все же уступил республиканцу Теду Крузу. При этом во Флориде сенатор-демократ Билл Нельсон проигрывает кандидату от республиканской партии Рику Скотту (49,6% против 50,39% по итогам подсчета 98% голосов). А республиканец Кевин Крамер, скорее всего, победил демократку Хайди Хайткамп в борьбе за кресло сенатора от Северной Дакоты (57,9% против 42%, подсчитано 68% голосов).

В то же время демократы смогли получить большинство мест в нижней палате Конгресса.

Для того чтобы получить контроль над Палатой представителей, демократам нужно было увеличить свое представительство на 23 голоса. На данный момент они победили в 26 округах, до этого представленных республиканцами.

Большинство конкурентных округов в этом цикле были республиканскими, к тому же демократы даже победили в паре округов, где эксперты ожидали победу республиканцев. Даже если демократы все же уступят в нескольких округах, у них все равно будет большинство в Палате представителей. CBS прогнозирует, что у демократов будет 229 голосов из 435.

Изюминкой нынешних выборов стало попадание в Конгресс двух мусульманок.

Беженка из Сомали, 37-летняя мать троих детей Ильхан Омар и дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб стали первыми мусульманками, которые в результате промежуточных выборов войдут в Палату представителей. Омар победила на выборах в Миннесоте с результатом 78,4%, Тлаиб - Мичигане с результатом 89,7%.

Система противовесов

Такое распределение Конгресса на республиканский Сенат и демократическую Палату представителей будет означать, что Трамп по-прежнему сможет назначать на важные государственные должности нужных ему людей, утверждая их в республиканском Сенате.

Но демократическая Палата представителей будет, скорее всего, отклонять его ключевые законопроекты и отказывать в финансировании его инициатив. Например, деньги на строительство "важной и нужной" стены на границе с Мексикой демократы вряд ли выделят.

Выборы губернаторов

На важных в этом сезоне выборах губернатора штата Флорида победу одержал республиканец Рон ДеСантис. Флорида - самый яркий пример так называемых колеблющихся штатов: он очень неоднороден в социальном отношении и часто меняет свои политические предпочтения, причем обычно с минимальным перевесом в пользу той или иной партии.

В то же время губернаторскую гонку в Канзасе, где последние семь лет руководили республиканцы и который голосовал за Трампа, выигрывает демократка Лора Келли.

Известно и о двух победах ЛГБТ-кандидатов от демократов.

Штат Колорадо впервые в своей истории избрал на должность губернатора гея - демократа Джареда Полиса. Он победил своего конкурента от республиканской партии, Волкера Степлтона с разрывом в 6% голосов. Но Полис - не первый губернатор из числа ЛГБТ. Демократку Кейт Браун переизбрали на должность руководителя штата Орегон. Еще во время предыдущей кампании она призналась в своей бисексуальности.