Косюк получил разрешение от сербского антимонопольного ведомства на покупку Perutnina Ptuj

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) получил разрешение Комиссии по защите конкуренции Сербии на приобретение 90,69% акций вертикально-интегрированной компании в Юго-Восточной Европе Perutnina Ptuj (Словения).
«Планируемая концентрация будет осуществляться на основании договора о покупке акций... После сделки MHP SE будет владеть 90,69% акций от общего количества акций Perutninе. Связанные с Perutninе компании в Сербии ... осуществляют деятельность по производству бройлеров, инкубации яиц, производству и продаже свежего и переработанного мяса птицы », - цитирует «Интерфакс-Украина» сербское ведомство.
О намерении приобрести акции Perutnina Ptuj агрохолдинг сообщил 26 сентября также на Лондонской фондовой бирже после уведомления от Federal Competition Authority of Austriа о регистрации заявки на покупку.
«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.
Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза — до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка — на 13,4%, до $1,288 млрд.
Perutnina Ptuj — вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах. Насчитывает 3,5 тыс. сотрудников в восьми странах. В Словении компания обрабатывает 4 тыс. сельскохозяйственных угодий.
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