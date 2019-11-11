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У Косюка признали, что оплачивали лоббизм в пользу Порошенко в США

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У Косюка признали, что оплачивали лоббизм в пользу Порошенко в США

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП), мажоритарием и главой правления которого является Юрий Косюк, подтвердил информацию о финансировании пятью его предприятиями «Фонда поддержки реформ в Украине». В то же время там уверяют, что Фонд самостоятельно принимал решение о расходовании этих средств, в частности, на оплату услуг американской лоббистской компании BGR в 2017-2018 гг. для Национального совета реформ во главе с бывшим тогда президентом страны Петром Порошенко.

«Компании группы МХП действительно оказывала финансовую помощь общественному союзу „Фонд поддержки реформ в Украине“. Финансовая помощь оказывалась для достижения цели деятельности союза, а именно содействия развитию Украины и роста благополучия ее граждан путем оказания поддержки в разработке и внедрении реформ в Украине», — сообщили в пресс-службе МХП агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

В агрохолдинге уверяют, что компании МХП и ее глава правления не направляли средства непосредственно на финансирование лоббизма в США или другие определенные направления.

Как утверждает издание Kyiv Post, администрация президента Порошенко через «Фонд поддержки реформ в Украине» оплачивала услуги американских лоббистов за счет взносов компаний Косюка, который на то время был внештатным советником главы государства, и на это ушло $600 тыс. в 2017-2018 гг. Речь идет о пяти агрофирмах: ЧАО «Зернопродукт МХП», ООО «Винницкая птицефабрика», ЧАО «Мироновская птицефабрика», ООО «Научно-производственная фирма «Урожай» и ООО «Урожайная страна». Кроме денег компаний Косюка, с момента создания эта общественная организация получала гранты на миллионы долларов в поддержку реформ от посольств и западных доноров, в том числе американских, пишет Kyiv Post.

В январе 2017 года общественная организация подписала контракт с BGR, заказав услуги для Нацсовета реформ, о чем свидетельствуют отчеты BGR на сайте Министерства юстиции США. BGR прекратила работать для Национального совета реформ в середине 2018 года.

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МХП — крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк. Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% — до $128 млн, выручка увеличилась на 21% — до $1,556 млрд.

Петр Порошенко, МХП, Юрий Косюк
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