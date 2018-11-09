Еврокомиссар Хан отметил регресс Украины по ряду направлений

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан подчеркнул необходимость проведения Украиной реформ в энергетике, экономике и борьбе с коррупцией.
«Есть некоторые сферы, где наблюдается определенный регресс в нашем сотрудничестве с вашей стороны. Я думаю, тут наша позиция ясна. В энергетике мы не видим возможности оставить все без изменения», — сказал Хан на встрече с премьером Гройсманом в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, также Украине необходимо продолжать борьбу с коррупцией.
Вместе с тем, Хан поблагодарил правительство Украины за проведенные реформы, в частности, здравоохранения, государственной службы, децентрализации и образования.
«Были проведены не всегда популярные вещи, в частности, что касается повышения тарифов для населения, что позволило достичь соглашения с МВФ, что открыло путь для макрофинансовой помощи ЕС», — добавил еврокомиссар.
Он также отметил успехи Украины в сфере приватизации.
Позже в своем микро-блоге в Twitter Хан написал, что на встрече с Гройсманом подчеркнул необходимость дальнейших реформ, в частности, сфере экономики.
«Подчеркнул, что мы должны увидеть больше реформ в экономике, энергетике и борьбы с коррупцией», — добавил еврокомиссар.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016