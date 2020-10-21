МХП Косюка не платит налоги на сотни миллионов гривен, - СМИ

За последние три года МХП Юрия Косюка должен был уплатить 146 млн долл. налога на прибыль, а уплатил только 10 млн, пишет ZN.UA.

«Мироновский хлебопродукт», или МХП, — крупнейшая сельскохозяйственная компания в Украине и один из ведущих производителей птицы в Европе. Компания создана в 1998 году. Сейчас это вертикально интегрированный холдинг по производству пищевой продукции, в основном куриного мяса. Занимает доминирующее положение на рынке птицы в Украине — 38% куриного мяса. Является одним из крупнейших украинских экспортеров: в 2019-м треть из 728 тыс. тонн куриного мяса, произведенного МХП, была экспортирована в страны ЕС. Другими важными направлениями экспорта курятины этой компании были Ближний Восток и Северная Африка (32%) и Евразия (24%). Птицефабрика МХП в Виннице является крупнейшей птицефабрикой в ЕС. У компании есть подразделения в других странах, в частности в Нидерландах и Словакии. Мажоритарным собственником МХП (65%) является Юрий Косюк, который при президентстве Ющенко получил звание Героя Украины.

В то же время, отмечает издание, МХП весьма условно украинская компания. С 2006-го по 2017 год материнская компания МХП находилась в Люксембурге, потом она переехала на Кипр. Кроме нее, сейчас семь ее «дочек» также зарегистрированы в Люксембурге, на Кипре, Британских Виргинских Островах, а также в Объединенных Арабских Эмиратах.

Все перечисленные страны — известные налоговые гавани. Не менее интересно, что эти иностранные «дочки» МХП находятся под управлением доверительных фирм и имеют мизерное количество работников. Зарегистрированные на Кипре Eledem Investments, Raftan Holding и WTI Trading Limited имеют в штате лишь секретарей. MHP S.E. и MHP BVI не разглашают о себе никакой информации. Но материнская компания группы MHP S.A. в Люксембурге в официальном отчете отмечает, что не имеет работников вообще. Регистрация в налоговых гаванях, умноженная на отсутствие сотрудников, — четкий сигнал, что запутанная корпоративная структура МХП преследует лишь одну цель: сокращение налоговых обязательств компании. МХП организовал свою корпоративную структуру таким образом, чтобы увеличить право на государственную поддержку и максимизировать эффект такой поддержки.

Поддерживают МХП и в Украине: бизнес Косюка имел поддержку из государственного бюджета Украины и в 2017-м (1,4 млрд грн), и в 2018-м (около 970 млн). А возмещение НДС, которое получил холдинг из госбюджета за 2018-й, 2019-й и неполный 2020 год, составляло около 2,2 млрд грн.

То есть получает компания средств много, а вот сколько платит, вопрос на миллиарды. С 1995-го в Украине агрокомпании могут выбирать между уплатой налога на прибыль предприятий и уплатой фиксированного сельскохозяйственного налога. И если налог на прибыль напрямую зависит от того, сколько компания заработала денег, то базой для расчета сельскохозяйственного налога является пашня, которой владеет компания, и стоимость этой земли. И, конечно, МХП выбирает этот вариант, потому что он более дешевый для холдинга: при отсутствии нормального рынка земли стоимость ее условна и существенно занижена.

В своих проспектах при листинге облигаций компания отмечала, что фактическая ставка сельскохозяйственного налога для компании на протяжении 2005–2014 годов была на уровне 0,1% доходов. В последующие годы сельскохозяйственный налог заменили единым налогом для сельскохозяйственных товаропроизводителей. И налоговая нагрузка на МХП выросла до 2,2% от дохода. Но это все равно не сравнить с 18% налога на прибыль предприятий. Согласно расчетам SOMO, если бы предприятия МХП играли по общим правилам и не пользовались специальными налоговыми режимами, они за 2017–2019 годы уплатили бы в государственный бюджет свыше 146 млн долл. налога на прибыль. Но из-за единого налога эта сумма получилась в несколько раз меньше — 10,7 млн долл. за 2017–2019 годы.

С 2003-го, если бы компания не пользовалась весьма щедрыми специальными налоговыми режимами в Украине, а вместо этого подпадала под действие установленной страной налоговой ставки налога на прибыль, она бы уплатила около 759 млн долл. налога на прибыль предприятий.

Уплаченный МХП налог на добавленную стоимость тоже мог бы быть в несколько раз больше, но не сложилось. Потому что МХП — экспортер, и государство своевременно возмещает холдингу уплаченный налог. По подсчетам SOMO, с 2007-го по 2019-й холдинг получил возмещения НДС и субсидий на 1,1 млрд долл. Прибыли холдинга за этот период составляли 1,3 млрд долл. — абсолютно сопоставимые суммы.

МХП экономит на уплате налогов при эмиссии своих ценных бумаг. Офисы на Кипре и в Люксембурге позволяют МХП уменьшить 15-процентный налог на продажу ценных бумаг до 2%, благодаря соглашению между Украиной и Кипром об избежании двойного налогообложения. В целом МХП за последние 14 лет смог избежать уплаты 98 млн долл. налога на продажу ценных бумаг благодаря этой схеме.

Эти и другие фискальные выгоды, по результатам анализа SOMO, позволяют МХП оставлять себе почти всю полученную прибыль. Украинские «дочки», которые фактически эту прибыль создают, сначала выплачивают ее Raftan Holdings Limited на Кипре, потом средства перечисляются кипрской материнской компании MHP S.E. И поскольку пан Косюк был и является мажоритарным акционером МХП, большинство дивидендов потом выплачивается кипрской холдинговой компании WTI Trading Limited пана Косюка. С 2013-го, когда холдинг начал выплачивать дивиденды, и до последнего распределения дивидендов в апреле 2020 года компания пана Косюка на Кипре получила примерно 390 млн долл. И налоги с них заплатила там же.

Вполне понятно, откуда у Юрия Косюка нашлись 50 млн долл. на собственный самолет, 80 млн — на дом и 120 млн долл. — на яхту, а сам Косюк годами не покидает десятку самых богатых украинцев. Непонятно другое: почему Герой Украины целенаправленно строит свой бизнес таким образом, чтобы Украина от этого вообще ничего не получила. Да, МХП — мощный работодатель, а его предприятия — существенная поддержка для украинских регионов. Но достаточно ли этого? МХП хвастается, что за 2017–2019 годы уплатил в бюджеты всех уровней 12 млрд грн налогов, это 428 млн долл. И по меньшей мере 150 млн долл. не уплатил, используя разные способы оптимизации, ни разу не нарушив законодательство, отмечает издание.