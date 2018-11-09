Трамп подписал указ, лишающий нелегальных мигрантов права на убежище

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал указ, согласно которому министерство юстиции и министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении прошений на предоставление убежища лицам, которые пересекают американскую границу нелегально, и будут направлять таких людей к установленным пунктам пропуска.
«Я только что подписал указ по иммиграции... Мы хотим, чтобы люди прибывали в нашу страну, но они должны приезжать в страну на законных основаниях... Нам нужна стена на границе с Мексикой», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома. Трансляцию беседы вели американские информационные телекомпании.
Речь идет об исполнительном указе, про который Трамп уже говорил на прошлой неделе: этот документ на определенный срок будет подразумевать отказ в предоставлении убежища тем, кто незаконно пересекает границу. Это делается для того, чтобы мигранты запрашивали убежище исключительно в установленных пунктах въезда.
Ранее власти заявили, что соответствующее решение принято в том числе потому, что американские профильные ведомства постоянно сталкиваются с огромным количеством необоснованных прошений о предоставлении убежища.
Трамп на минувшей неделе распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить «караваны мигрантов». По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики в настоящее время находятся три крупных группы выходцев из стран Центральной Америки. Все они идут в сторону США в надежде попасть на американскую территорию.
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