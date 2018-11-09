Войти
Трамп подписал указ, лишающий нелегальных мигрантов права на убежище
права человека
Трамп подписал указ, лишающий нелегальных мигрантов права на убежище
Гройсман прокомментировал «космические» зарплаты в «Нафтогазе» и «Укрпоште»
резонанс
Гройсман прокомментировал «космические» зарплаты в «Нафтогазе» и «Укрпоште»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

права человека
RSS

Трамп подписал указ, лишающий нелегальных мигрантов права на убежище

353
Трамп подписал указ, лишающий нелегальных мигрантов права на убежище

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал указ, согласно которому министерство юстиции и министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении прошений на предоставление убежища лицам, которые пересекают американскую границу нелегально, и будут направлять таких людей к установленным пунктам пропуска.

«Я только что подписал указ по иммиграции... Мы хотим, чтобы люди прибывали в нашу страну, но они должны приезжать в страну на законных основаниях... Нам нужна стена на границе с Мексикой», — отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома. Трансляцию беседы вели американские информационные телекомпании.

Речь идет об исполнительном указе, про который Трамп уже говорил на прошлой неделе: этот документ на определенный срок будет подразумевать отказ в предоставлении убежища тем, кто незаконно пересекает границу. Это делается для того, чтобы мигранты запрашивали убежище исключительно в установленных пунктах въезда.

Ранее власти заявили, что соответствующее решение принято в том числе потому, что американские профильные ведомства постоянно сталкиваются с огромным количеством необоснованных прошений о предоставлении убежища.

Читайте также: «Девушка, которая застряла в паутине»: новая версия Лисбет Саландер

Трамп на минувшей неделе распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить «караваны мигрантов». По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики в настоящее время находятся три крупных группы выходцев из стран Центральной Америки. Все они идут в сторону США в надежде попасть на американскую территорию.

мигранты, Дональд Трамп, политика Трампа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016