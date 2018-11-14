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Россия подала апелляцию по делу о «долге Януковича» в Верховный суд Великобритании

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Россия подала апелляцию по делу о «долге Януковича» в Верховный суд Великобритании

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение Апелляционного суда Англии, которое предписывало проведение всеобъемлющего судебного процесса по одному из аргументов в деле о суверенном долге Украины перед РФ в $3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

"26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы Российской Федерации, как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины. Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года", - говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Апелляционный суд констатировал, что один из аргументов Украины - выпуск еврооблигаций якобы под давлением России, в отличие от других трех аргументов, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

В то же время по мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

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Напомним, что в 2013 году правительство Украины постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долга.

После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины. 29 марта 2017 года судья Ульям Блэр Высокого суда Лондона вынес решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Украина подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере $3 млрд. Таким образом, Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела.

долг Януковича, Минфин РФ, Верховный суд Великобритании
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