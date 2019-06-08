Британский суд рассмотрит дело о «долге Януковича» в конце года

Заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в $3 млрд состоится в конце 2019 года. Об этом замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил в субботу в беседе с российскими журналистами в Фукуоке, где проходит встреча глав Минфинов и Центральных банков «Большой двадцатки», сообщает ТАСС.

«Заседание Верховного суда состоится в конце года, в этом нет никаких сомнений. Верховный суд будет рассматривать апелляцию России по одному пункту заключения апелляционного суда и одновременно апелляцию Украины сразу по трем вердиктам, вынесенным в нашу пользу», — сообщил Сторчак.

По его словам, это сложный набор судебных решений с непредсказуемыми последствиями. «Было четыре основания, по которым судились Россия и Украина. Может оказаться так, что Верховный суд примет решение о направлении в первичную инстанцию по любому из четырех оснований или может полностью поддержать РФ в отказе от удовлетворения претензий по всем четырем позициям», — объяснил замглавы российского Минфина.

Напомним, в сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств ФНБ. Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно Апелляционный суд констатировал, что четвертый аргумент Украины — выпуск еврооблигаций под давлением России, в отличие от других трех аргументов, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

26 октября 2018 года The Law Debenture Trust Corporation plc по поручению РФ в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины. По мнению Минфина России, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.