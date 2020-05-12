НБУ возмущен, что ЦБ РФ и Минфин РФ не согласовали с ним продажу «Сбербанка»

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о нарушениях центробанка и Министерства финансов Российской Федерации при смене структуры собственности украинского дочернего банка российского «Сбербанка» — АО «Сбербанк», сообщается на сайте регулятора во вторник.

«Смена собственника существенного участия дочернего банка „Сбербанка России“ в Украине — АО „Сбербанк“ вопреки требованиям закона состоялась без согласования с украинским регулятором. 23 апреля 2020 года НБУ стало известно о продаже центробанком РФ 50% + 1 акций „Сбербанка России“ Министерству финансов РФ. Соответственно у АО „Сбербанк“ изменился конечный владелец», — говорится в сообщении.

Регулятор заявил о трех нарушениях со стороны российского правительства: