Гройсман определился с кандидатурой министра финансов

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает Верховной Раде утвердить Оксану Маркарова в должности министра финансов. Об этом 21 ноября сообщает департамент информации и коммуникаций Кабинета министров.

Отмечается, что решение о Маркаровой, которая сейчас исполняет обязанности министра финансов, Гройсман принял по итогам консультаций с парламентской коалицией.

Кроме того премьер предложил рассмотреть в Раде представленное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия.