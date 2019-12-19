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В Минфине уверяют, что из бюджета профинансируют все расходы, кроме «экзотических»

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В Минфине уверяют, что из бюджета профинансируют все расходы, кроме «экзотических»

В Министерстве финансов заверили, что все защищенные расходы из государственного бюджета финансируются в обычном режиме.

Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова, комментируя появление в СМИ поручения относительно временного прекращения финансирования незащищенных расходов общего фонда бюджета.

«Для всех экспертов и тех, которые знают, и тех, которые почему-то забыли, что такие меры Минфин и ответственные распорядители делают ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей — как по маякам дефицита, так и по другим параметрам, при этом обеспечивая, что все расходы соответствуют критериям эффективности и паспортам бюджетных программ. До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодняшний день большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в ГКСУ и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответстенных распорядителей и сделали. Но, как известно, каждый год именно вторая половина декабря — это время попыток множества „переключателей скоростей“ с программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальных „осваиваемых“ денежных средств и проведение кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», — написала Маркарова.

Она подтвердила, что за 11 месяцев есть недовыполнение по ряду доходов по объективным причинам: неуплаты государственными компаниями 10 млрд грн дивидендов, принятия предыдущей ВР после бюджета льготы на оборудование для альтернативной энергетики, которое стоило бюджету 9,6 млрд грн, изменения макропоказателей в результате падения цены на газ и усиление курса.

«Поэтому еще раз: все защищенные расходы финансируются в обычном режиме, все незащищенные расходы 11 месяцев тоже были полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров. Все важные переброски — финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону — будут профинансированы», — подчеркнула министр и добавила, что министерство пересматривает с распорядителями исключительно «экзотические запросы».

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Министр для сравнения отметила, что в прошлом году не было профинансировано 21,7 млрд грн расходов, «поэтому в следующем году будем очень много внимания уделять планированию и ограничениям переключателей скоростей, которые являются очевидным свидетельством проблем с планированием, о чем давно говорит Счетная палата, бюджетный комитет, Минфин».

Как сообщалось в СМИ, премьер-министр Алексей Гончарук 17 декабря поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходы развития, на ремонт и строительство и тому подобное.

Минфин, Оксана Маркарова, бюджет
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