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Трамп назвал примененный против мигрантов газ «очень безопасным»

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Трамп назвал примененный против мигрантов газ «очень безопасным»

Президент США Дональд Трамп назвал «очень безопасным» слезоточивый газ, примененный на мексиканской границе против толпы мигрантов, среди которых были дети. Об этом он заявил во время круглого стола в штате Миссисипи, передает Associated Press.

Он также осудил родителей, против детей которых был применен газ. «Зачем родитель бежит в место, где, как они знают, будет использован слезоточивый газ, вместе с детьми?» — заявил Трамп.

Он добавил, что некоторые женщины с детьми не были их настоящими матерями. Президент назвал их «хваталами», которые берут с собой через границу чужих детей в надежде, что с ними они будут иметь особый статус и быстрее получат убежище в США.

Тем не менее он отметил, что примененное на границе вещество было очень слабой формой слезоточивого газа и оказалось «очень безопасным» для детей и взрослых.

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В понедельник, 26 ноября, группа мигрантов из Центральной Америки прорвалась к американо-мексиканской границе. Погранслужба США перекрыла КПП для пешеходов и автомобилей в Сан-Исидро, после чего применила резиновые пули и слезоточивый газ. По данным американских властей, всего «караван мигрантов» включал 8247 человек.

К границе Мексики и США мигранты из Гондураса выдвинулись в середине октября. Они намеревались просить у американских властей убежище. Когда группа мигрантов приближалась к границе, Трамп отправил в пограничную зону бойцов Национальной гвардии, а 22 ноября подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой. Военным также было разрешено в случае необходимости применять оружие.

мигранты, Дональд Трамп, политика Трампа
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