Трамп прокомментировал произошедшее в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в понедельник конфликт, который произошел между Россией и Украиной в Керченском проливе. Свое заявление Трамп сделал журналистам, выходя из Белого дома, сообщает Reuters.
«Нам не нравится, что происходит», — заявил он, добавив, что надеется на улучшение ситуации. Он добавил, что работает с европейскими лидерами над решением проблемы. «Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе», — сказал Трамп.
Конфликт в Керченском проливе между Россией и Украиной ранее комментировали власти Германии. В частности, Берлин предложил посредничество ФРГ и Франции в разрешении этого конфликта. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил представителям МИД всех четырех стран — России Украины, Германии и Франции — провести встречу в Берлине.
С реакцией осуждения в адрес России ранее выступила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Она назвала произошедшее агрессией и призвала Москву вернуть задержанные корабли Украине. С подобной реакцией выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также призвал РФ вернуть захваченные корабли и подчеркнул, что Москва должна помнить о последствиях своих действий.
В минувшие выходные российская сторона открыла огонь по трем украинским кораблям в Керченском проливе. Трое украинских военнослужащих были ранены, они госпитализированы. Украинские суда были захвачены и направлены в порт Керчи.
Верховная Рада ввела военное положение в приграничных областях сроком на 30 дней.
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