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Разбившийся самолет Lion Air не был готов к полету

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Разбившийся самолет Lion Air не был готов к полету

Следствие в Индонезии не называет непосредственных причин крушения самолета авиакомпании Lion Air, однако отмечает, что «самолет не был готов к полету», и рекомендует авиакомпании «повысить культуру безопасности полетов», сообщает в среду сингапурский телеканал Channel News Asia.

Самолет Boeing 737 MAX, выполнявший в конце октября рейс из Джакарты на один из индонезийских островов, потерпел катастрофу через 13 минут после взлета. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли. Предварительный доклад следственной комиссии нацкомитета по безопасности транспорта Индонезии по катастрофе самолета бюджетной авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, был обнародован в среду.
«Вывод комиссии однозначен: 29 октября выпущенный в рейс самолет не был готов к полету», — сообщает телеканал.

«Национальный комитет по безопасности транспорта в предварительном докладе комиссии по расследованию катастрофы в связи с этим рекомендовал авиакомпании Lion Air повысить культуру безопасности полетов и улучшить систему документирования работ по обслуживанию и ремонту самолетов», — говорится в сообщении.

«В докладе обращено внимание на тот факт, что в течение нескольких дней перед катастрофой служба ремонта авиакомпании не могла надежно решить проблему нарушений в работе датчика воздушной скорости самолета, и, тем не менее, после каждого проявления неисправности лайнер возвращали в строй и (он) продолжал выполнять рейсы», — сообщает Channel News Asia.

По мнению комиссии, нештатно работающий датчик подавал в компьютерные системы самолета ложный сигнал о падении воздушной скорости, после чего автоматика опускала нос самолета, начиная маневр, необходимый для повышения воздушной скорости с целью избежать «сваливания» лайнера в штопор. При этом реальная воздушная скорость самолета оставалась расчетной, говорится в сообщении. Комиссия сделала вывод, что за 13 минут полета пилотам более 20 раз пришлось вручную корректировать угол атаки самолета, поднимая нос самолета в нормальное положение.

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Телеканал также сообщает, что полный доклад комиссии по расследованию катастрофы, в котором будут названы непосредственные причины гибели лайнера, будет готов не ранее первого полугодия следующего года.

Индонезия, Lion Air
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