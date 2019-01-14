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В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в октябре самолета Lion Air

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В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в октябре самолета Lion Air

В Индонезии обнаружили речевой самописец с самолета Lion Air, в результате крушения которого в октябре 2018 года погибли 189 человек. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как заявили в ведомстве, речевой регистратор перестал передавать сигналы о своем местоположении, поскольку заряда батареи хватило на 73 дня с момента авиакатастрофы.

По словам министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, находка поможет расследованию крушения.

Пассажирский Boeing авиакомпании Lion Air разбился у западного побережья острова Ява 29 октября 2018 года. Самолет упал через 13 минут после взлета. Следствие считает, что причиной крушения могла стать неправильная настройка датчика скорости. Известно, что с первых минут полета пилоты пытались вернуть контроль над воздушным судном, им удалось более 20 раз выровнять самолет, так как в полете его начинало клонить вниз.

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После авиакатастрофы Федеральная авиационная администрация США предупредила, что у 250 самолетов Boeing 737 Max могут возникнуть аналогичные проблемы с датчиком контроля полета. Как писала WSJ, Boeing утаивал от авиакомпаний и пилотов, использующих ее лайнеры, информацию, что новые самолеты MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике. В США начали проверку компании.

Индонезия, Lion Air
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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