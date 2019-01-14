В Индонезии нашли речевой самописец разбившегося в октябре самолета Lion Air

В Индонезии обнаружили речевой самописец с самолета Lion Air, в результате крушения которого в октябре 2018 года погибли 189 человек. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте.

Как заявили в ведомстве, речевой регистратор перестал передавать сигналы о своем местоположении, поскольку заряда батареи хватило на 73 дня с момента авиакатастрофы.

По словам министра-координатора по морским делам Индонезии Лухута Панджаитана, находка поможет расследованию крушения.

Пассажирский Boeing авиакомпании Lion Air разбился у западного побережья острова Ява 29 октября 2018 года. Самолет упал через 13 минут после взлета. Следствие считает, что причиной крушения могла стать неправильная настройка датчика скорости. Известно, что с первых минут полета пилоты пытались вернуть контроль над воздушным судном, им удалось более 20 раз выровнять самолет, так как в полете его начинало клонить вниз.

После авиакатастрофы Федеральная авиационная администрация США предупредила, что у 250 самолетов Boeing 737 Max могут возникнуть аналогичные проблемы с датчиком контроля полета. Как писала WSJ, Boeing утаивал от авиакомпаний и пилотов, использующих ее лайнеры, информацию, что новые самолеты MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике. В США начали проверку компании.