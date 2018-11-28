«Укрзализныця» собирается запустить поезд Мукачево-Прага

«Укрзализныця» изучает техническую возможность запуска поезда Мукачево-Прага. Об этом во время Инфраструктурного дня комитета по логистике ЕБА заявил председатель правления компании Евгений Кравцов, передает ЦТС.

«Мы ведем сейчас переговоры о запуске сообщения Мукачево-Прага. Мы сейчас изучаем технические возможности этого», — отметил он.

Напомним, 14 ноября в Мукачево прибыл тестовый венгерский поезд из Будапешта. Вместе с тем, точную дату регулярного сообщения по этому маршруту в «Укрзализныце» называть пока не спешат.

По словам украинских железнодорожников, они еще не согласовали все необходимые детали с венгерской стороной.