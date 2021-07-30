Британия обвинила Россию в военной активности в космосе

Действия России и Китая в космосе угрожают находящимся на орбите объектам других стран, заявил глава британских ВВС Майк Уигстон в интервью The Daily Telegraph. Он также допустил, что в будущем в космосе возможны конфликты государств.

По словам Уигстона, Москва и Пекин занимаются «сомнительными» вещами — например, их спутники летают в непосредственной близости от космических аппаратов других стран, — а также другой опасной деятельностью. Он считает, что Россия и Китай собирают в космосе разведывательные данные.

За последний год Россия запустила целый ряд спутников, которые могут представлять угрозу, полагает командующий ВВС. «Мы бы описали их как обладающие характеристиками оружия, и они отрабатывали маневр, который мог быть выполнен только для преднамеренного уничтожения другого спутника», — подчеркнул он.

Китай, в свою очередь, продолжил разрабатывать противоспутниковые технологии — от ракет для непосредственного поражения спутников до лазерного оружия, «ослепляющего» спутники, и технологий радиоэлектронного подавления, отметил Уигстон.

Уигстон считает, что конфликты будущего необязательно начнутся в космосе, но очень быстро могут туда перейти. «Если мы не подумаем об этом сегодня и не подготовимся, то будем не готовы, когда наступит время», — заявил он.

В четверг в Великобритании прошла церемония запуска работы космического командования королевских ВВС. Оно должно обеспечивать контроль над всеми космическими средствами обороны страны, а также поводить сбор и обмен информацией с союзниками о возникающих в космосе угрозах.