Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш — старший умер в возрасте 94 лет. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении его пресс-службы.

«Джордж Герберт Уокер Буш, летчик ВМС США Второй мировой войны... и 41-й президент США, скончался 30 ноября 2018 года. Ему было 94 года...», — отмечается в документе. Его представители подчеркнули, что у Буша-старшего остались пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. О времени и месте проведения похорон в пресс-службе обещали объявить в ближайшее время.

Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын — Джордж Буш — младший — был 43-м президентом США, другой сын — Джеб Буш — занимал пост губернатора Флориды.

Как отмечает The Washington Post, Джордж Буш-старший был последним ветераном Второй мировой войны, служившим президентом США.

«Его смерть ознаменовала завершение целой эпохи», — пишет издание.

В течение последних лет в Буша-старшего диагностировали болезнь Паркинсона, которая поразила сосуды.

В 2018 году экс-президента дважды госпитализировали — в апреле он попал в больницу с инфекционным заболеванием, в мае — из-за низкого давления.