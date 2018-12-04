На Капитолийском холме прошла церемония прощания с экс-президентом США Бушем-старшим

Церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем, скончавшимся в пятницу на 95-м году жизни, прошла в понедельник на Капитолийском холме. Гроб с его телом был доставлен из Хьюстона (штат Техас) в Вашингтон, под ружейный салют внесен в комплекс Капитолия и установлен в центральном зале — Ротонде — здания Конгресса.

Перед собравшимися на церемонию, среди которых были законодатели, члены администрации и представители вашингтонского истеблишмента, выступил вице-президент США Майкл Пенс. Затем слово взял спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан, который в январе 2019 года покидает этот пост. Его — в соответствии с результатами прошедших в ноябре промежуточных выборов — займет представитель Демократической партии. В числе присутствовавших был также 43-й президент США Джордж Буш — младший и члены его семьи.

Начиная с 19:30 по местному времени понедельника (02:30 по Киеву вторника), и до 07:00 утра среды (14:00 по Киеву) с бывшим главой американской администрации в здании Капитолия смогут проститься бывшие и нынешние руководители иностранных государств, главы зарубежных дипломатических миссий, политики и рядовые граждане США.

Поминальная служба пройдет в среду, 5 декабря, в 11:00 (16:00 по Киеву) в Кафедральном соборе в Вашингтоне. В этот день, согласно исполнительному указу президента США Дональда Трампа, будет закрыта большая часть располагающихся в столице федеральных ведомств. Службу в Кафедральном соборе посетит глава государства со своей супругой Меланьей.

Буш-старший будет похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен (штат Техас). Там же покоится прах его супруги и дочери Робин, умершей в 1953 году в возрасте трех лет. Бывшая первая леди США ушла из жизни в апреле этого года в возрасте 92 лет.

Буш-старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. 41-й президент США оставил после себя пять детей, 17 внуков и восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона и передвигался в инвалидном кресле.