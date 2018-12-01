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Кремль проверяет мировой порядок на прочность, – Порошенко

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Кремль проверяет мировой порядок на прочность, – Порошенко

Украина вместе со своими союзниками ищет политико-дипломатический ответ на агрессию Российской Федерации в акватории Черного и Азовского морей, заявляет президент Украины Петр Порошенко

«Недавний акт агрессии Российской Федерации против Вооруженных сил Украины в Керченском заливе направлен — и я об этом отдельно заявляю — не только против Украины. Кремль далее проверяет на прочность мировой порядок: согласится ли мир на превращение Азовского и далее Черного морей в „российское озеро“? Это колоссальная угроза, на которую мы вместе с союзниками ищем надлежащий политико-дипломатическую ответ», — сказал Порошенко во время передачи госконцерном «Укроборонпром» военной техники разным военным частям ВСУ в субботу в Киевской области.

Президент отметил, что Россия мечтает повернуть колесо истории назад в прошлое.

По словам Порошенко, РФ разместила вдоль госграницы Украины и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма значительное количество военнослужащих и техники.

«В целом вокруг Украины вдоль государственной границы, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым развернута сейчас наземная группировка общей численностью более 80 тыс. военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. В акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в том числе и ударных — 23 корабля и 6 подводных лодок», — сообщил президент Украины.

Источник

Петр Порошенко, отношения с Россией
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