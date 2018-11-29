Войти
Порошенко призвал страны Запада направить свои корабли в Черном море
позиция
Порошенко призвал страны Запада направить свои корабли в Черном море
Россия заблокировала доступ к украинским портам в Азовском море
резонанс
Россия заблокировала доступ к украинским портам в Азовском море

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Порошенко анонсировал ограничение прав граждан РФ в Украине

605
Порошенко анонсировал ограничение прав граждан РФ в Украине

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал ограничение прав россиян во время военного положения, введенного в стране до 26 декабря 2018 года. При этом Порошенко заверил, что права граждан Украины ограничены не будут, если, конечно, не произойдет открытого вторжения российских войск.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданно», — сказал Порошенко. Видеозапись опубликована в Twitter главы государства.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild украинский президент заявил, что власти России намерены захватить всю Украину.

«Путин хочет возвращения старой Российской империи. В Крыму, на Донбассе, он хочет всю страну. Как российский император, каким он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого», — сказал Порошенко. Он также отметил, что украинские власти видят признаки подготовки наземного вторжения со стороны России.

Читайте также: Меркель обещает поговорить про Украину с Путиным

Накануне, 28 ноября, Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о введении военного положения до 26 декабря 2018 года на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей Украины, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.

Петр Порошенко, военное положение, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 ноября 2018
Среда, 28 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О субъектности и объектности в экономике

Внешние факторы влияют на политику Украины в гораздо большей мере, чем принято считать в экспертном сообществе – наша страна является объектом геополитики. То же самое нужно сказать и об экономике. Достаточно привести одну цифру - доля ВВП Украины в мировом ВВП составляет чуть более 0,1% - и становится ясно: мы ничтожно малы в масштабе мировой экономики, полностью от нее зависим, являясь объектом.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Майдане, реформах и ожиданиях

Почему спустя 5 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. Никто не станет осуществлять реформы, если они подрывают основы могущества потенциальных реформаторов.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

О чем не сказал Игорь Коломойский?

Свои политические предпочтения олигарх не скрывает. Ставки сделаны на днепропетровского комика Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко. Основной оппонент – как и прежде действующий президент Петр Порошенко. Однако аудитория не услыхала ничего нового по тем темам, которые имеют отношение к бизнесу и экономике. Т.е. о том, что сделало Коломойского тем, кем он собственно и является.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016