Порошенко анонсировал ограничение прав граждан РФ в Украине

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал ограничение прав россиян во время военного положения, введенного в стране до 26 декабря 2018 года. При этом Порошенко заверил, что права граждан Украины ограничены не будут, если, конечно, не произойдет открытого вторжения российских войск.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданно», — сказал Порошенко. Видеозапись опубликована в Twitter главы государства.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild украинский президент заявил, что власти России намерены захватить всю Украину.

«Путин хочет возвращения старой Российской империи. В Крыму, на Донбассе, он хочет всю страну. Как российский император, каким он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого», — сказал Порошенко. Он также отметил, что украинские власти видят признаки подготовки наземного вторжения со стороны России.

Накануне, 28 ноября, Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о введении военного положения до 26 декабря 2018 года на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей Украины, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.