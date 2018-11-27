Порошенко заявил, что не дозвонился Путину

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе запросил телефонный разговор с российским коллегой, но не получил ответа. Об этом Порошенко рассказал в интервью украинским телеканалам.
«Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным — мы не получили ответа», — сказал украинский лидер. Он добавил, что после этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель для того, чтобы она в разговоре с российским президентом обсудила немедленное освобождение захваченных украинских военнослужащих.
В свою очередь российские СМИ сообщают, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента, заявил, что каких-либо телефонных контактов Путина и Порошенко не было.
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